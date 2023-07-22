روسيا تتهم أوكرانيا بقصف قرية على الحدود بالقنابل العنقودية

قال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم مدينة بيلغورود الروسية، إن أوكرانيا استهدفت قرية تقع على مقربة من الحدود بالقنابل العنقودية، يوم الجمعة، دون حدوث خسائر أو إصابات.

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جلادكوف أضاف، حسب بي بي سي عربية: "في منطقة بيلغورود، أُطلقت 21 قذيفة مدفعية وثلاث ذخائر عنقودية من نظام صاروخي متعدد الإطلاق على قرية جورافليوفكا".

خطورة القنابل العنقودية

وكانت الولايات المتحدة، أعلنت مؤخرا، قرارا بتزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية علي كييف.

فيما اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن إرسال أسلحة جديدة لأوكرانيا لن يغير شيئاً في ساحة المعركة، ولن يؤدي سوى إلى تصعيد الصراع بين موسكو وكييف.