مفاجأة.. الهلال يزاحم بايرن ميونيخ لضم هاري كين

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الهلال دخل السباق على ضم هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت شبكة "سكاي سبورتس" اليوم السبت إلى أن الهلال دخل في مفاوضات مع إدارة توتنهام، للاستفسار عن موقف هاري كين.

ويحظى هاري كين باهتمام كبير من جانب بايرن ميونيخ، إذ قدم النادي الألماني أكثر من عرض لإدارة النادي الإنجليزي لكن كل العروض قوبلت بالرفض.

ويرغب توتنهام في الحصول على مبلغ مالي لا يقل عن 100 مليون جنيه إسترليني للسماح لهدّافه التاريخي بمغادرة الفريق.

من جانبه، يرفض هاري كين محاولات توتنهام لتجديد تعاقده مع النادي، علمًا بأن المهاجم ينتهي تعاقده الحالي في صيف 2024.

ويسعى الهلال لتدعيم صفوفه بمهاجم من العيار الثقيل خلال ما تبقى من فترة الانتقالات الصيفية.

الهلال يغري مبابي

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية أن الهلال مهتم أيضًا بالتعاقد مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بعد تصاعد الأزمة بينه وإدارة ناديه.

وكان باريس سان جيرمان استبعد كيليان مبابي من القائمة المسافرة إلى اليابان لخوض جولة تحضيرية للموسم الجديد، في خطوة تصعيدية من النادي تجاه اللاعب الذي يرفض تجديد عقده.

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وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن الهلال يسعى لخطب ود كيليان مبابي في الفترة المقبلة إذا كان لديه الرغبة في اللعب في الدوري السعودي.

وأضافت أن ذلك يأتي رغم تأكيد المقربين من مبابي بأنه يريد الانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف.

الهلال يحاول التخلص من ماريجا

من ناحية أخرى، طلبت إدارة الهلال من المالي موسى ماريجا، مهاجم الفريق، توفير عروض للانتقال لفريق جديد في الموسم المقبل، أو القبول بورقة المخالصة المالية التي قدمتها له الإدارة.

يأتي ذلك على الرغم من بقاء عام واحد في عقد اللاعب المالي، حيث وقع للهلال في صيف 2021 لمدة 3 مواسم.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن راتب ماريجا مع الهلال في العام المتبقي في عقده يبلغ نحو 4 ملايين يورو، فيما يخضع اللاعب حاليًّا لتدريبات على فترتين، صباحية ومسائية، بحسب البرنامج المعد له من قِبل البرتغالي خورخي خيسوس، مدرب الفريق.

يذكر أن جورجي جيسوس، مدرب الهلال، أبعد اللاعب عن المعسكر الاستعدادي للموسم الكروي، الذي أقيم في النمسا.

ويستهل الهلال مشواره في الموسم الجديد بالمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية العربية، التي تنطلق الجمعة المقبل.