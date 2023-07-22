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منتخب السعودية لكرة الصالات يشارك في بطولة دولية بالبرازيل

22 يوليو 2023 · < 1 minutes
منتخب السعودية لكرة القدم للصالات
منتخب السعودية لكرة القدم للصالات

يشارك المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات في البطولة الدولية التي ستقام في مدينة سوروكابا البرازيلية في الفترة من 12 حتى 17 سبتمبر المقبل.

وتأتي مشاركة المنتخب السعودي استعدادًا للمشاركة في تصفيات آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في إندونيسيا خلال شهر أكتوبر المقبل والمؤهلة بدورها إلى بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2024.

وأجريت مراسم قرعة البطولة في مدينة سوروكابا البرازيلية، التي ستشهد مشاركة 6 منتخبات عالمية، هي: البرازيل والسعودية واليابان وإيران وباراجواي وكولومبيا.

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وأسفر القرعة عن وقوع الأخضر في المجموعة الأولى بجانب منتخبي البرازيل واليابان.

جدير بالذكر أن قرعة تصفيات آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في أندونيسيا خلال شهر أكتوبر المقبل المؤهلة إلى بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2024، التي أجريت في يونيو الماضي، أسفرت عن وجود الأخضر في المجموعة الثانية بجانب منتخبات أندونيسيا وأفغانستان ومكاو.