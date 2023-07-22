الهلال يتصدر.. أكثر 5 أندية سعودية إنفاقًا في الميركاتو حتى الآن

يتصدر الهلال قائمة أكثر أندية الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) إنفاقًا لضم الصفقات في سوق الانتقالات الصيفية الجارية حتى الآن.

ويشهد الدوري السعودي للمحترفين ثورة في الانتقالات هذا الصيف، إذ نجحت الأندية في استقطاب عدد من اللاعبين المميزين من كبار الأندية الأوروبية.

وتشير التقارير الصحفية من مصادر مختلفة إلى أن الأندية السعودية ستضم المزيد من اللاعبين.

وفيما يلي نرصد أكثر 5 أندية في الدوري السعودي إنفاقًا في الميركاتو الصيفي حتى الآن، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الانتقالات.

الهلال

يعتبر الهلال أكثر الأندية السعودية إنفاقًا في سوق الانتقالات الصيفية حتى الآن، إذ أنفق 118 مليون يورو على الصفقات.

وضم الهلال روبن نيفيز مقابل 55 مليون يورو قادمًا من وولفرهامبتون، وسيرجي سافيتش مقابل 40 مليون يورو قادمًا من لاتسيو، وكاليدو كوليبالي مقابل 23 مليون يورو قادمًا من 23 مليون يورو.

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النصر

ويأتي النصر في المركز الثاني بقائمة أكثر الأندية السعودية إنفاقًا في سوق الانتقالات، بعدما أنفق 43 مليون يورو.

وتعاقد النصر مع سيكو فوفانا مقابل 25 مليون يورو قادمًا من لانس الفرنسي، ومارسيلو بروزوفيتش مقابل 18 مليون يورو قادمًا من إنتر ميلان.

الاتحاد

أما الاتحاد فحل ثالثًا بعدما أنفق 31.01 مليون يورو.

ورغم تعاقده مع 5 لاعبين حتى الآن، إلا أن 3 صفقات منها جاءت مجانية بعد انتهاء عقود اللاعبين، وهم كريم بنزيما، ونجولو كانتي، وسلطان الفرحان.

وتعاقد الاتحاد مع جواو فيليبي "جوتا" مقابل 29.10 مليون يورو قادمًا من سيلتيك، وكذلك ضم صالح العمري من أبها مقابل 1.91 مليون يورو.

الأهلي

وجاء الأهلي في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الأندية السعودية إنفاقًا في سوق الانتقالات، بإنفاقه 18.50 مليون يورو.

وتعاقد الأهلي مع إدوارد ميندي مقابل 18.50 مليون يورو قادمًا من تشيلسي، بينما ضم روبرتو فيرمينو، وسميحان النابت، وفهد الرشيدي، وعبدالله عطيف في صفقات انتقال حر.

الشباب

وانضم الشباب إلى القائمة في المركز الخامس، بعدما أنفق 1.38 مليون يورو.

ودفع الشباب هذا المبلغ لضم الكولومبي جوستافو كويلار من الهلال.