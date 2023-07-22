الأردن تدين إحراق متطرفين نسخة من المصحف الشريف في الدنمارك

دانت الخارجية الأردنية، اليوم السبت، قيام متطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف في الدنمارك.
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أكدت الخارجية الأردنية، في بيان لها، رفضها واستنكارها للأفعال والتصرفات غير المسؤولة التي تستفز مشاعر المسلمين، وتؤجج الكراهية، وتهدد التعايش السلمي.
الأردن شددت على أن تكرار مثل هذه الأفعال والتصرفات العنصرية، يتطلب من المجتمع الدولي:
- حشد الجهود للتصدي لها وعدم السماح بها.
- سن القوانين التي تجرم الإساءة للرموز والمقدسات الدينية وتمنعها.
- العمل على نشر ثقافة السلام وقبول الآخر.
- زيادة الوعي بقيم الاحترام المشترك.
- إثراء قيم الوئام والتسامح.
- نبذ التطرف والتعصب والتحريض على الكراهية.