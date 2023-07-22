بايدن يرشح امرأة لتولي قيادة البحرية الأمريكية للمرة الأولى

اختار الرئيس الأمريكي جو بايدن، امرأة لتولي قيادة البحرية الأمريكية، وهي ليزا فرانشتي التي وصفها في بيان له، بصاحبة "خبرة واسعة في مجالي العمليات والسياسات".

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وحال تأكيد مجلس الشيوخ ترشيحها؛ ستكون المرة الأولى التي ترشح فيها امرأة لترأس فرع عسكري بوزارة دفاع الولايات المتحدة "البنتاغون".

وفي حال الموافقة على تعيينها، ستصبح فرانشتي أول امرأة تدخل عضوية مجموعة من نخبة الضباط العسكريين الكبار الذين يشكلون قيادة الأركان المشتركة بالجيش الأمريكي.

من هي ليزا فرانشتي المرشحة لقيادة البحرية الأمريكية؟

ليزا فرانشتي تولت منصب قيادة الأسطول السادس والقوات البحرية الأمريكية في كوريا الجنوبية، وقيادة حاملة الطائرات الهجومية، وتبلغ من العمر 38 عاماً، وهي ثاني امرأة تنال رتبة أدميرال بدرجة أربع نجوم.