حرائق اليونان تجعل الآلاف يفرون من مساكنهم في جزيرة رودس

أجلت السلطات اليونانية آلاف الأشخاص من منازلهم وفنادقهم في جزيرة رودس اليونانية إثر اندلاع حرائق في الجزيرة.

وانضمت قوارب خاصة إلى خدمات خفر السواحل اليوناني من أجل تقديم المساعدة في نقل الأشخاص من الشواطئ الواقعة في شرقي الجزيرة.

كما أفادت أنباء بتوجه سفن تابعة للبحرية اليونانية إلى الجزيرة التي تشتهر بالسياحة.

ووصف نائب رئيس الإطفاء اليوناني الحرائق في رودس بأنها أصعب حرائق تواجه فريقه حاليا.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات، وفقا لما أعلنته وزارة أزمة المناخ والحماية المدنية في اليونان.

إجلاء السائحين بأمان

وقالت الوزارة إنه جراء إجلاء السائحين بأمان من المناطق المتضررة في رودس، والتي تمثل أقل من 10 في المائة من "إجمالي السعة السياحية"، ويجري نقلهم إلى فنادق أخرى في الجزيرة.

وتكافح خمس طائرات مروحية و173 فردا من رجال الإطفاء الحرائق في المنطقة، وأفادت أنباء بأن فندقين في منطقة كيوتاري تضررا جراء النيران.

وقالت سيدة بريطانية، تدعى بيكي موليغان، إنه جرى إجلاؤها من الفندق الذي كانت تقيم فيه مع شقيقتها وابنتها، بيد أنها الآن عالقة على الشاطئ مع مئات آخرين بسبب الحر الشديد.

وأضافت موليغان لبي بي سي: "هناك كوخ صغير هنا، نحن كثيرون. يوجد أطفال، نحن في منتصف النهار، وعالقون هنا بدون أي مساعدة، إنه شيء بشع".

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