اليوم.. مزاد إلكتروني لبيع لوحات المرور المميزة عبر “أبشر”

تطرح الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، في مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة "أبشر"، التي تُمَكّن الراغبين من شراء اللوحات المميزة من خلال المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.

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وقالت الإدارة في تغريدة على "تويتر" تفاصيل المزاد الذي سيستمر حتى غد الاثنين 24 يوليو، لافتةً إلى أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد.

كما حددت الإدارة طريقة وخطوات الدخول إلى المزاد، حيث يتم أولًا الدخول إلى منصة "أبشر" ثم اختيار "خدماتي"، وبعدها اختيار المرور، وبعد ذلك اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكترونية.

من ناحية أخرى، أعلنت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لاستقبال الحالات الطارئة والإنسانية عبر جميع إدارات جوازات المناطق والمنافذ الدولية.

يأتي ذلك خلال فترة التحديث التي تمت على منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية "أبشر" الجمعة 21 / 7 / 2023م، وحدثت بداية من الساعة 12 صباحاً حتى 10 صباحاً.

ودعت "الجوازات" المستفيدين من خدماتها إلى إتمام إنجاز وتنفيذ خدماتهم بوقتٍ كافٍ قبل الموعد المحدد لتحديث الأنظمة والخدمات.

ومنصة أبشر هي المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية السعودية؛ وسبق أن أوضح الحساب الرسمي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في المملكة، عبر موقع "تويتر"، خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا عبر المنصة.

وتهدف منصة أبشر لتقديم خدمات الوزارة رقميًا وبشكل متكامل للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر الاستفادة من الممكنات التقنية وتسخير التقنيات الحديثة، بما يوفر تجربة مستخدم متميزة عبر خدمات موثوقة ذات أمان وكفاءة عالية.

وحققت منصة أبشر قفزات كبيرة منذ تدشينها عام 2010م، وأصبحت تنافس منصات الحكومات الرقمية على مستوى العالم أجمع، وهي من أوائل المنصات على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وتوسعت خدمات منصة أبشر من قطاعات وزارة الداخلية السعودية، مثل الجوازات والمرور والأحوال المدنية وغيرها، وصولاً إلى استحداث خدمات جديدة تخدم العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على السواء.