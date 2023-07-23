المنتخب السعودي للكيمياء ينهي اختباراته في الأولمبياد الدولية

أنهى المنتخب السعودي للكيمياء، أمس السبت، اختباراته في أولمبياد الكيمياء الدولي، التي تقام خلال الفترة من 16 يوليو الجاري حتى 25 من نفس الشهر.

وكانت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، أعلنت في وقت سابق مشاركة المنتخب السعودي للكيمياء، في الأولمبياد الدولي للكيمياء، في نسخته للعام الحالي 2023، والتي تستضيفها مدينة زيوريخ بسويسرا، في الفترة من 16 إلى 25 يوليو الجاري.

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وفي نهاية الأولمبياد للعام الحالي سيتم تسليم علم المسابقة الدولية إلى المملكة كونها مستضيف للأولمبياد الخاصة بالكيمياء العام المقبل المقبل 2024 في النسخة الـ 56 من الأولمبياد الدولي للكيمياء، من المقرر أن تقام خلال الفترة من 22 يوليو إلى 1 أغسطس في مدينة الرياض.

طلبة #المنتخب_السعودي_للكيمياء يؤدن اختبارهم العملي الأول، في مختبرات جامعة ETH، في زيورخ السويسرية، ضمن مشاركتهم في #أولمبياد_الكيمياء_الدولي 2023 في منافسة مع طلبة 89 دولة. #سعوديون_ينافسون_العالم pic.twitter.com/pUPO9d4tHr — موهبة (@mawhiba) July 19, 2023

ما هو الأولمبياد الدولي للكيمياء؟

الأولمبياد الدولي للكيمياء هي مسابقة دولية سنوية يشارك فيها طلاب المدارس الثانوية من مختلف دول العالم، وتهدف المسابقة إلى تعزيز الاهتمام بالكيمياء وتحفيز الطلاب على الابتكار والبحث العلمي في هذا المجال. يتم اختبار المشاركين في الأولمبياد الدولي للكيمياء في مجموعة متنوعة من المواضيع المتعلقة بالكيمياء، مثل الكيمياء العضوية واللاعضوية والفيزيائية والحاسوبية، وتقام المسابقة في بلد مختلف كل عام.

وتعقد الأولمبياد في نهاية العام الدراسي، وتستمر لمدة 10 أيام، ويقام خلالها اختبارين، أحدهم عملي والآخر نظري، على أن تكون مدة كل منهما 5 ساعات. وتشرف الدولة المستضيفة للأولمبياد على التنظيم وإعداد أسئلة الأولمبياد.