نجم برشلونة يرفض عرضا جنونيا من النصر

كشفت تقارير صحفية عن رفض الفرنسي عثمان ديمبيلي، نجم برشلونة الإسباني، عرضا ضخما من نادي النصر للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويرغب النصر في تدعيم مركز الجناح الأيمن هذا الصيف بعد رفض الفرنسي موسى ديابي الانتقال للفريق، حيث فضَّل الانضمام إلى أستون فيلا الإنجليزي.

عثمان ديمبلي يرفض 200 مليون يورو من النصر

وحسبما كشف الصحفي سانتي أونا عبر شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، فإن النصر تقدم بعرض جنوني لضم عثمان ديمبيلي من برشلونة براتب سنوي 40 مليون يورو لمدة 5 سنوات.

وكان ديمبلي سيحصل على إجمالي 200 مليون يورو بهذا العقد مع النصر إذا انتقل للفريق الذي يلعب له النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكن اللاعب الفرنسي رفض العرض تماما.

لماذا رفض ديمبلي عرض النصر؟

وأوضحت "فوت ميركاتو" أن النصر كان مستعدا لدفع 50 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد ديمبلي مع برشلونة.

وأوضح التقرير أن سبب رفض ديمبيلي الانتقال إلى النصر يعود إلى رغبته في البقاء ببرشلونة، حيث أن اللاعب دخل في مفاوضات حالية مع البارسا من أجل تمديد عقده الذي ينتهي في 2024، للاستمرار حتى عام 2027.

النصر يقترب من ساديو ماني

وفي سياق آخر، كشفت تقارير صحفية أن النصر أصبح قريبا من التعاقد مع السنغالي ساديو ماني جناح بايرن ميونخ الألماني.

وحسبما كشف الصحفي الإيطالي الموثوق نيكولو شيرا، فإن عقد ماني مع النصر سيستمر حتى عام 2026 براتب 25 مليون يورو سنويا.