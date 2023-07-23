اليوم.. جدة تستضيف اجتماع جمعيات الهلال والصليب الأحمر

تحت شعار "ترابط دائم لأثرٍ يبقى" تستضيف هيئة الهلال الأحمر السعودي، تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بداية من اليوم الأحد، الاجتماع التشاوري الخامس للجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، في دول منظمة التعاون الإسلامي، حتى يوم الأربعاء 26 من يوليو الجاري.

اقرأ أيضًا.. بدء الرصد الآلي وتسجيل المخالفات للمتسببين في إعاقة سيارات الإسعاف

وتهدف اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني إلى الريادة في نشر القانون الدولي الإنساني، وإنفاذه وتطبيق قواعده وطنياً وفق أفضل الممارسات الدولية والإسهام في تطوير القانون الدولي الإنساني، من خلال الدراسات والأبحاث الوطنية، وأن تكون اللجنة الدائمة مرجعاً وطنياً أول للاستشارة في مجال القانون الدولي الإنساني وصدارة اللجنة الدائمة قوائم الشراكات المحلية والدولية في مجال القانون الدولي الإنساني، وأن يكون القانون الدولي الإنساني واحدا من أهم المستهدفات التعليمية في المناهج العسكرية والأكاديمية وطنيا.

كما تحظى المواثيق والالتزامات الدولية باهتمام بالغ من حكومة السعودية، خصوصًا تلك التي تهدف لحفظ الأمن والسلم الدوليين، إذ صدر قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة دائمة برئاسة هيئة الهلال الأحمر السعودي تعنى بالقانون الدولي الإنساني واتفاقياته، التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها وتقديم التوصيات في شأنها ونشر وتعزيز الوعي بها.

من ناحية أخرى، تمكن الهلال الأحمر السعودي، من إنقاذ وإعادة النبض لمريض في العقد السادس من العمر داخل ساحات المسجد النبوي الشريف.

وتلقت الفرق الإسعافية في المسجد النبوي بلاغا يفيد بوجود مريض يعاني من إغماء وتوقف للقلب والتنفس بالساحة الجنوبيه بالمسجد النبوي.

وقام الفريق الطبي بالتعامل مع المريض باستخدام أجهزة مزيل الرجفان المنتشرة في المسجد النبوي والبالغ عددها 18 جهازا.

وقال مدير فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور أحمد بن علي الزهراني، إن النبض عاد بعد عملية الإنعاش القلبي وتم نقله إلى مستشفى الحرم النبوي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

كما أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، البدء في تطبيق الرصد الآلي وتسجيل المخالفات للمتسببين في إعاقة سيارات الإسعاف بعدم إفساح الطريق لها، ولمن يتتبعها، بهدف المحافظة على الأرواح، وتعزيز السلامة المرورية، ورفع نسبة امتثال قائدي المركبات للمسارات المحددة، وبما يسهم في رفع جودة وكفاءة الخدمات الإسعافية.

ويأتي هذا التطبيق عقب الحملة التوعوية التي أطلقتها الهيئة مطلع فبراير الماضي تحت شعار "افسح الطريق" والتي تم نشرها من خلال منصات التواصل الاجتماعي، بهدف توعية المجتمع بأهمية التعاون وإفساح الطريق لمركبات الإسعاف، للمساعدة في إنقاذ الأرواح، باعتبار أن مرورهم أولوية، والدقيقة قد تكون سبباً لإنقاذ الروح البشرية.