بقيادة رياض محرز.. 4 نجوم على أعتاب الدوري السعودي

وقع الدولي الجزائري رياض محرز، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، مع الأهلي بعد اجتيازه الفحوصات الطبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المقرر أن ينضم الدولي الجزائري إلى معسكر الفريق الخارجي للأهلي في النمسا خلال الأيام القليلة المقبلة استعدادا للموسم الجديد 2023-2024، حسبما كشفت صحيفة "الرياضية".

رياض محرز إلى الأهلي

وبذلك يسير محرز على خطى حارس مرمى السنغال إدوارد مندي الذي انضم إلى الأهلي السعودي قادما من تشيلسي الشهر الماضي، ومن المقرر أن يستمر عقد الجزائري مع النادي حتى عام 2027.

وحسم الأهلي صفقة تعاقده مع صاحب الـ32 عاما مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، على أن يتقاضى اللاعب 30 مليون جنيه إسترليني سنويا.

ألان سانت ماكسيمين إلى الأهلي

كما اقترب الأهلي من التعاقد مع لاعب آخر من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو الفرنسي ألان سانت ماكسيمين جناح نيوكاسل بونايتد.

وستكلف صفقة ماكسيمين أهلي جدة مبلغا يتراوح بين 25 إلى 30 مليون يورو وفقا للتقارير.

جوردان هندرسون إلى الاتفاق

وفي سياق آخر، كشفت صحيفة "ذا أتلتيك" الإنجليزية أن جوردان هندرسون، قائد ليفربول الإنجليزي، أكمل فحصه الطبي في مانشستر تمهيدًا لانتقاله إلى الاتفاق الذي يقوده ستيفن جيرارد، أسطورة الريدز السابق.

ومن المنتظر توقيع العقود لإتمام الصفقة التي ستكلف الاتفاق نحو 12 مليون جنيه إسترليني.

فابينيو إلى الاتحاد

لاعب آخر من ليفربول سينتقل إلى صفوف الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي، وهو البرازيلي فابينيو في صفقة بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني.

وحسبما كشفت قناة "الكأس" القطرية، فإن فابينيو تجاوز الكشف الطبي بنجاح تمهيداً لتوقيعه رسمياً للاتحاد خلال الساعات المقبلة.

صفقات الدوري السعودي في صيف 2023

جدير بالذكر أن الميركاتو الحالي في الدوري السعودي شهد انضمام العديد من الأسماء الكبرى، ومن المنتظر إتمام صفقات أخرى خلال الأيام المقبلة.

وانتقل الثلاثي كريم بنزيما ونغولو كانتي وجوتا إلى الاتحاد، والثلاثي روبن نيفيز وكاليدو كوليبالي وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش للهلال، والثنائي مارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا للنصر، والثنائي روبرتو فيرمينو وإدوارد ميندي للأهلي.

وبات دوري المحترفين السعودي بات جاذبا للنجوم منذ انتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى النصر في يناير الماضي.