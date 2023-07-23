سعودية تحصد المركز الثاني بمسابقة المرأة المخترعة بكوريا الجنوبية

حصلت الأخصائية السعودية عبير مطر مهمل الحارثي، على المركز الثاني في مسابقة معرض المرأة المخترعة الدولي (KIWE) الذي أقيم في كوريا الجنوبية، بفضل اختراعها الرائع والذي يتمثل في نظارة واقع معزز مزودة بسماعة داخلية.

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وحصدت عبير الحارثي التي تعمل أخصائية في مستشفى إرادة والصحة النفسية بالطائف، على المركز الثاني بين 300 مشاركة على مستوى العالم، في المسابقة المدعوم من اتحاد جمعية المخترعين، ومنظمة الملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة.

وتسلمت "الحارثي" جائزتها ورفعت العلم السعودي في هذا المحفل الكبير.

وصرحت الحارثي قائلة: "يتكون الاختراع من نظارة وسماعة مدمجة بتكلفة منخفضة جداً، حيث يتم بيعها بسعر جهاز واحد. وتتميز بالعديد من الميزات مثل التحول بين الوضع الشفاف والغامق للاستخدام في النهار والليل، والقدرة على قراءة الباركودات وكتابة البيانات القصيرة كدليل وتوفير نسخ خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل التواصل بين أنواع البشر بلغات مختلفة، والتفاعل مع الأخبار والملفات المعروضة".

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وأضافت أنها تتميز بنظام أمان عالي يستند إلى بصمة عين المستخدم، وتحتوي على تقنية رفع الصوت للمرضى ضعافي السمع، مما يجعلهم يستخدمونها بديلاً عن السماعات الطبية ويتفاعلون مع العالم بشكل أفضل، مشيرة إلى أنها تحتوي على حساسات تنبيه للبرق والتيار الكهربائي، مما يتيح لمستخدمها الإغلاق التام للحماية الشخصية. وتحيط السماعة بقناة السمع ولا تدخل الأذن، مما يقلل من التهابات الأذن المتكررة التي يعاني منها مستخدمو الإيربودز".

وأعربت الحارثي عن فخرها واعتزازها بإنجازها وتحقيقها المركز الثاني في المسابقة العالمية التي شاركت بها 300 متسابقة أخرى، قائلة: "هذا التتويج يؤكد ما وصلت إليه المرأة السعودية من تطور في شتى المجالات نتيجة التمكين عبر رؤية المملكة 2030".

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وفي إطار مواصلة الإنجازات السعودية، توصل فريق بحثي من جامعة جدة، يضم البروفيسور نهاد قمقمجي، والبروفيسور عائشه تركستاني، والبروفيسور عبدالرحمن حجر، إلى براءة اختراع في استخدام زيت القطران المستخرج من لحاء شجره الزيتون كمضاد لتآكل معدن الحديد المطاوع في الأوساط الحامضية؛ والذي سيخدم القطاع الصناعي، ويهدف لحل مشكلات طبيعية تؤدي إلى تدهور المنشآت والأجهزة والأدوات المعدنية .

وترتكز فكره البحث من الوقوف على الأضرار الاقتصادية والصحية والبيئية لتآكل معدن الحديد، وضرورة التوصل لوسائل وطرق آمنة وبمواد طبيعية صديقة للبيئة؛ لعلاج التآكل في الحديد حيث توج هذا البحث ببراءه الاختراع من مركز البراءات الأمريكي وتم نشره في مجلة مصنفة عالمياً "journal of chemistry ".