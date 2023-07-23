الصفقة الثالثة.. النصر يعلن ضم أليكس تيليس رسميا

أعلن نادي النصر اليوم الأحد تعاقده رسميا مع اللاعب الدولي البرازيلي أليكس تيليس من مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر النادي في بيان عبر حسابه على موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" أن لاعب الظهير الأيسر البرازيلي انتقل إلى النصر بعقد يمتد حتى عام 2025.

تفاصيل صفقة تعاقد النصر مع أليكس تيليس

وتوصلت إدارة النصر لاتفاق نهائي مع مانشستر يونايتد للحصول على خدمات أليكس تيليس مقابل 4 ملايين جنيه إسترليني، بالإضافة إلى مبالغ إضافية ترتبط بالأداء والنتائج وعدد المباريات التي يلعبها، وفقا للتقارير الصحفية.

ومن المقرر أن يتقاضى تيليس راتبا سنويا قدره 7 ملايين جنيه إسترليني في الموسم، بجانب المكافآت المرتبطة بالأداء والنتائج وعدد المباريات.

ماذا قدم أليكس تيليس مع مانشستر يونايتد؟

أليكس تيليس (30 عاما) يلعب في صفوف مانشستر يونايتد منذ عام 2020 بعد انضمامه للفريق قادما من بورتو البرتغالي.

وزامل اللاعب الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، خلال فترة لعبه للشياطين الحمر لمدة موسم ونصف قبل انضمامه لـ"العالمي".

وقضى تيليس الموسم الماضي معارا لفريق إشبيلية الإسباني، وأسهم في تتويج الفريق بالدوري الأوروبي.

وخلال فترة لعبه مع مانشستر يونايتد، شارك اللاعب في 50 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها هدفاً وحيدا وقدم 8 تمريرات حاسمة، ولم يحرز أي لقب.

صفقات النصر في صيف 2023

وتعد صفقة تيليس الثالثة للنصر على مستوى الصفقات العالمية هذا الصيف بعد أن ضم النادي، الكرواتي الدولي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان والإيفواري سيكو فوفانا من لانس الفرنسي، وذلك بعد أشهر من التعاقد مع كريستيانو رونالدو.

ووصلت بعثة النصر في وقت سابق اليوم إلى اليابان في جولة سيخوض خلالها الفريق مباراتين وديتين أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي قبل العودة إلى السعودية للمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، حيث يتنافس الفريق في المجموعة الثالثة التي تضم كلا من الشباب السعودي والزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي.