وزير الطاقة يلتقي مسؤولين أمريكيين على هامش اجتماع “مجموعة العشرين”

التقى وزير الطاقة الأمير ⁧عبدالعزيز بن سلمان،⁩ مع وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم، ومساعد وزير الطاقة الأمريكي أندرو لايت، اليوم الأحد، على هامش اجتماع وزراء الطاقة لدول مجموعة العشرين.

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اجتماع مهم بشأن الوقود الأحفوري

اختتمت مجموعة العشرين اجتماعها في الهند، مساء السبت، دون التوصل لتوافق في الآراء فيما يتعلق بالتخلص التدريجي من استخدام الوقود الأحفوري بعد اعتراض بعض الدول المنتجة.

وحضر الاجتماعات حوالي 35 مندوبًا من دول أجنبية، بالإضافة إلى مشاركة 65 مندوبًا هنديًا من ممثلي شركات الطاقة والنفط، وعُقد الاجتماع في ولاية (غوا) الهندية، وسيسلط الضوء على التحولات في استخدامات الطاقة مستقبلًا وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف في هذا الحوار المهم.

وانتهى اجتماع مجموعة العشرين في الهند أمس السبت دون التوصل لتوافق في الآراء فيما يتعلق بالتخلص التدريجي من استخدام الوقود الأحفوري، بعد اعتراضات من بعض الدول المنتجة.

وانتاب الغضب علماء وناشطين جراء تباطؤ المنظمات الدولية في اتخاذ إجراءات للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري حتى في الوقت الذي تسلط فيه ظروف الطقس المتطرف في شتى أنحاء العالم الضوء على أزمة المناخ.

ويصدر عن الدول الأعضاء في مجموعة العشرين مجتمعة أكثر من ثلاثة أرباع الانبعاثات العالمية المسببة للاحتباس الحراري، كما أنها صاحبة نفس الحصة فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي. ويعد ما تبذله المجموعة من جهود تراكمية للحد من الكربون أمرا بالغ الأهمية في المعركة العالمية ضد تغير المناخ.

وكان من المقرر أن يصدر مسؤولو الطاقة في مجموعة العشرين بيانا مشتركا في نهاية اجتماعاتهم التي استمرت أربعة أيام في بلدة بامبوليم الواقعة في ولاية جوا الساحلية بالهند.

لكن لم يصدر البيان المشترك بسبب خلافات حول عدد من القضايا، منها الرغبة في زيادة قدرات إنتاج الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أمثال بحلول عام 2030، وصدر بدلا من ذلك بيان بالنتائج وملخص باسم الرئيس الحالي للمجموعة.

يتم إصدار بيان مشترك عندما يكون هناك اتفاق كامل بين الدول الأعضاء حول جميع القضايا.

وقال وزير الطاقة الهندي راج كومار سينغ: "توصلنا لاتفاق كامل على 22 من أصل 29 فقرة".

كما فشل الاجتماع أيضا في التوصل لتوافق في الآراء فيما يتعلق بحث البلدان المتقدمة على تحقيق الهدف المتمثل في حشد 100 مليار دولار سنويا بصورة مشتركة من أجل العمل المناخي في الاقتصادات النامية من عام 2020 إلى 2025، ووضع توصيف للحرب في أوكرانيا.