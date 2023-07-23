من 25 بنداً.. “الحج والعمرة” تطلق وثيقة حقوق المعتمرين

أطلقت وزارة الحج والعمرة "وثيقة حقوق المعتمرين" في إطار توعوية عن حقوق المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف، ونشرتها عبر موقعها الإلكتروني بست لغات وهي: (الإنجليزية- الفرنسية- الفارسية- التركية- الأوردو- الملايو).

الحملة التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة تهدف إلى تعريف ضيوف الرحمن القادمين من مختلف أنحاء العالم على حقوقهم التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد القادمين من خارج المملكة.

وتركز الحملة على مواد اللائحة ذات الصلة بالعلاقة التعاقدية بين المرخص لهم والمعتمرين من خارج المملكة، سواءً كان المرخّص لهم شركات داخل المملكة أو وكلاء من خارجها.

تركز الحملة على الأنظمة المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بين المرخّص لهم والمعتمرين القادمين من خارج المملكة، سواء كانوا شركات محلية أو وكلاء أجانب. حثت الوزارة المعتمرين على الاطلاع على هذه الأنظمة من خلال قسم الوثائق في موقعها الإلكتروني، مشيرة إلى أنها تنص على حقهم في الحصول على خدمات آمنة وموثوقة في جميع مراحل رحلتهم، بما في ذلك القدوم، الاستقبال، التنقل، الإقامة والمغادرة.

الوثيقة التي تتكون من 3 صفحات وتتضمن 25 بنداً تنص على التزام كافة الجهات العاملة في منظومة العمرة بخدمة املعتمر بكل أمانة وإخالص.

وتكشف الوثيقة موعد التقدم بإصدار تأشيرة العمرة وتحدد مدة صلحية التأشيرة للقدوم إلى المملكة كما تحدد مدة الإقامة في السعودية.

وتضمنت الوثيقة قائمة بشركات العمرة المرخصة في المملكة لخدمة المعتمرين والوكلاء المؤهلين في بلد المعتمر وذلك عبر البوابة الرسمية لوزرة الحج والعمرة.

كما اتاحت التعرف على كافة أنواع التأشيرات التي تمكن زائر المملكة من أداء العمرة من خلال منصة نسك.

ونوهت وزارة الحج والعمرة، إلى أن الوثيقة حددت التدابير اللازمة لاستقبال الشكاوى والملاحظات من المعتمرين بعدة طرق منها: (رقم الاتصال الموحد 00966920002814، ومراكز عناية حيث يمكن التعرف على مواقعها عبر الموقع الرسمي للوزارة على الرابط التالي: https://www.haj.gov.sa/Contact

ويمكن الاطلاع على وثيقة حقوق المعتمرين عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة أو عبر الضغط هنا