الخطوط السعودية تنقل 7,4 مليون ضيف بالقطاع الدولي خلال 6 أشهر

نقلت الخطوط الجوية السعودية 7,4 مليون ضيف على القطاع الدولي خلال 6 أشهر بنمو مقداره 52%.

وكشف تقرير أداء النصف الأول من العام 2023م عن نقل أكثر من 13.7 مليون ضيف على شبكة الوجهات الداخلية والدولية بزيادة 24% عن نفس الفترة من العام الماضي، وذلك عبر 85,4 ألف رحلة بنسبة بلغت 6%.

#الخطوط_السعودية تنقل 7,4 مليون ضيف على القطاع الدولي خلال 6 أشهر بنمو مقداره 52% 🔗 | https://t.co/Bd5r3CJo3M pic.twitter.com/maazWhbJZQ — المركز الإعلامي | الخطوط السعودية (@svmedia_center) July 20, 2023

كما زادت ساعات الطيران بنسبة 22% حيث بلغت 261,6 ألف ساعة طيران في الوقت الذي بلغ المعدل العام لانضباط مواعيد الرحلات 86,3%.

وسجلت الحركة الجوية على القطاعات الدولية نمواً مقداره 52% في عدد الضيوف خلال النصف الأول من 2023م حيث تم نقل 7,4 ملايين ضيف كما تم تشغيل 37,6 ألف رحلة بزيادة 30%.

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وحلقت طائرات "السعودية" في أجواء أربع قارات حول العالم بمعدل 180,7 ألف ساعة طيران بزيادة 40%.

كما تضمن تقرير الأداء التشغيلي نقل 6,3 ملايين ضيف على القطاعات الداخلية على متن 47,7 ألف رحلة وبساعات طيران بلغت 80,8 ألف ساعة طيران.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي الكابتن إبراهيم بن سلمان الكشي، إن المعدلات المتميزة لتسيير الرحلات ومعدلات انضباطها ونقل الضيوف قد واكبها كذلك تحقيق المستهدفات المتعلقة بالكفاءة والسلامة التشغيلية والتي تضعها "السعودية" ضمن أولوياتها.

وأشار في نفس الوقت إلى مساهمة الناقل الوطني خلال الفترة الماضية في خدمة الحراك الكبير لقطاعات السياحة والأعمال والحج والعمرة عبر الشراكات الإستراتيجية وكذلك زيادة السعة المقعدية والرحلات لاستيعاب الطلب المتزايد على السفر؛ لتواصل بذلك تنفيذ إستراتيجيتها بجلب العالم للمملكة.

يذكر أن النصف الأول من 2023م قد شهد تدشين 3 وجهات دولية جديدة ضمن شبكة رحلات "السعودية" هي دار السلام بتنزانيا، ومطار جاتويك في لندن، ونيس بفرنسا، وذلك في إطار تعزيز حصتها السوقية من قطاع الطيران دولياً؛ بهدف إتاحة خيارات عديدة للضيوف.

ويضاف إلى ذلك فقد انضمت خلال ذات الفترة طائرة إيرباص A321neo وهي الأولى ضمن 20 طائرة من ذات الطراز سوف تنضم لأسطول "السعودية" حتى عام 2026م، حيث يبلغ إجمالي الأسطول حتى نهاية شهر يونيو الماضي 140 طائرة متنوعة الطرازات من شركتي بوينج وإيرباص.