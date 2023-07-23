انطلاق مبادرة “احتضان وتمكين الجمعيات الناشئة” بحضور أمير الشرقية

وقعت اليوم الأحد اتفاقية بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ومؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية، في حضور الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وذلك بهدف إطلاق مبادرة "احتضان وتمكين الجمعيات الناشئة".

وخلال مراسم التوقيع التي جرت مكتب الأمير سعود بن نايف بإمارة الشرقية ثمن الأمير، ما تقدمه المبادرة من دعم وتمكين الجمعيات الناشئة ومساعدتها خلال مراحل التأسيس لتبدأ قوية قادرة على القيام بالدور الذي أنشئت من أجله في خدمة المجتمع.

بدوره أشار عبدالرحمن المقبل، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، إلى أن احتضان الجمعيات حديثة التأسيس من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير مقر لممارسة أنشطتها في بداية تأسيسها لتمكينها من تحقيق أثر أعمق وتشجيعهم على النمو من دون أي معوقات وتحسين فعالية وكفاءة الخدمات الاجتماعية ورفع مستوى الوعي الاجتماعي بأهمية تفعيل الطاقات القيادية والاجتماعية،



أشاد المقبل بدعم أمير المنطقة الشرقية للعمل الخيري في المنطقة، وأكد على أهمية هذا الدعم في تحقيق نجاح الجمعيات وتقديم خدمات متميزة للمستفيدين. كما أشار إلى متابعة سمو نائب أمير المنطقة الشرقية وسمو محافظ الأحساء للمبادرة، مما يؤكد على اهتمام القيادة بالعمل الخيري والتنمية المجتمعية.

من جهته، أكد عبدالمحسن السلطان، المدير التنفيذي لمؤسسة عبدالمنعم الراشد للخدمات الإنسانية بالأحساء، أن المؤسسة تسعى إلى المساهمة في صناعة ومشاركة الفرص المجتمعية النوعية، وتحقيق الاحتياجات الفعلية للمجتمع، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في دعم القطاع غير الربحي وتمكين المنظمات لتحقيق أثر أعمق في المجتمع. وأوضح أن الاتفاقية التي تم إبرامها ستمكن الجمعيات الناشئة من تهيئة مقار لها في محافظة الأحساء، مما يساعدها على تحقيق أهدافها بشكل أفضل وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين.