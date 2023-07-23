تراجع كبير في أعداد مشتركي تطبيق “ثريدز”.. و”ميتا” توضح

شهد تطبيق مواقع التواصل الاجتماعي "ثريدز" ، التابع لشركة "Meta" انخفاضًا بنسبة 70٪ تقريبًا في عدد المستخدمين النشطين يوميًا منذ ذروته في 7 يوليو ، وفقًا لشركة أخبار السوق "Sensor Tower".

وأوضحت شركة أخبار السوق أن عدد المستخدمين النشطين يوميًا في "ثريدز" يبلغ حوالي 13 مليون، انخفاضًا من 44 مليونًا في 7 يوليو.

وأشارت إلى أنه بات متوسط الوقت اليومي الذي يقضيه المستخدم على التطبيق هو أربع دقائق، وهو ما يقل عن ذروة يوم الإطلاق البالغة 19 دقيقة.

وبحسب موقع "فوربس" الأميركي، فإن انخفاض عدد المستخدمين لـ"ثريدز" أفسد انطلاقتهم المتفجرة قبل أسبوعين فقط وأصبح التطبيق شاحبًا بالمقارنة مع توهج "تويتر"، عملاق التواصل الاجتماعي.

وكانت "ميتا" قد ذكرت أنها سجلت 100 مليون اشتراك في غضون أسبوع بعد إطلاق المنصة في 5 يوليو.

في المقابل، لدى "تويتر" حوالي 200 مليون مستخدم نشط يوميًا ويبلغ متوسط الوقت الذي يقضيه المستخدم على المنصة 30 دقيقة.

وتعمل منصتا الوسائط الاجتماعية بشكل مشابه، لكن "ثريدز" تفتقد بعض الميزات المهمة لصالح "تويتر".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المديرين التنفيذيين في "Meta" قالوا إنهم يتوقعون انخفاضًا في الاستخدام، ويخططون لميزات جديدة لإبقاء المستخدمين على التطبيق.