مقتل 4 على الأقل في هجوم استهدف سيارة شرطة بإيران

قتل 4 على الأقل في هجوم بزاهدان جنوب شرق إيران، اليوم الأحد.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية اليوم الأحد إن أربعة عناصر من دورية لشرطة الطرق قتلوا في هجوم "إرهابي" في مدينة زاهدان ذات الأغلبية السنية بالمنطقة الجنوبية الشرقية المضطربة من البلاد.

وأضافت أن أمرا قضائيا صدر بملاحقة مرتكبي الهجوم.

ولم يتضح على الفور من هم مرتكبو الهجوم وما هي دوافعهم.

وزاهدان هي عاصمة إقليم سستان وبلوخستان المتاخم لكل من باكستان وأفغانستان. ويعد هذا الإقليم من أفقر أقاليم البلاد، ويمثل ممرا رئيسيا لتجارة المخدرات.