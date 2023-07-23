انطلاق اجتماع اللجنة الإسلامية للهلال الدولي والصليب الأحمر في جدة

تحت شعار "ترابط دائم لأثر يبقى"، انطلقت أعمال الاجتماع التشاوري الخامس بين اللجنة الإسلامية للهلال الدولي والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بدول منظمة التعاون الإسلامي في جدة.

56 دولة تشارك في الاجتماع

الاجتماع برعاية أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز، ويعقد بحضور ممثلين عن جمعيات وطنية من 56 دولة، إضافة إلى عدد من كبار مسؤولي اللجنة الدولية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

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وقال رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسي، إن هذا الاجتماع يأتي بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتنمية مهارات وإمكانيات هيئات وجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر.

وتضمن جدول أعمال اليوم الأول من الاجتماع مناقشة محور "التحول الرقمي في العمل الإنساني"، للأهمية البالغة في تسهيل وتعزيز العمل في المجال الإنساني، بمشاركة عدد من الدول لتجاربها بالتحول الرقمي، كما شاركت المملكة تجاربها ببرنامج "المستجيب" والمستشفى الافتراضي.