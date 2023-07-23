كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد سحب قرعة كل من بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية للموسم الجديد 2023-2024.

وكان الأهلي المصري قد توج باللقب الأخير لدوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الماضي 2022-2023 بعد فوزه على الوداد المغربي.

بينما تُوج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بلقب الكونفدرالية، بعد فوزه على يانج أفريكانز التنزاني.

ما هو موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية؟

وحدد "كاف" يوم الثلاثاء 25 يوليو، موعداً لإجراء قرعة الأدوار التمهيدية في مسابقتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وتنطلق القرعة في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة (الحادية عشر بتوقيت جرينتش) في مقر الكاف بالقاهرة.

وسيتم سحب قرعة الأدوار التمهيدية للكونفدرالية أولا، ثم دوري أبطال أفريقيا.

ما هي القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية؟

وأشار "كاف" إلى أن قرعة الأدوار التمهيدية في مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، سيتم إذاعتها عبر الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي، وعبر القناة الرسمية للكاف عبر "يوتيوب".

ومن المنتظر أيضا أن يتم نقل القرعة تلفزيونيًا عبر قناة "بي إن سبورتس" الإخبارية، الناقل الحصري لمباريات البطولتين القاريتين، لكنها لما تعلن ذلك بشكل رسمي حتى الآن.

ما هي الأندية المشاركة في الأدوار التمهيدية لدوري أبطال أفريقيا؟

ويشارك 54 ناديًا من 42 اتحادًا عضوًا في بطولة دوري الأبطال هذا الموسم.

ومن المقرر أن يتم إعفاء الأندية العشرة الأولى في تصنيف الـ5 سنوات الخاص بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، من المشاركة في دور الـ64 في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ما هي الأندية المشاركة في الأدوار التمهيدية للكونفدرالية؟

وعلى الجانب الآحر، يتنافس 52 ناديًا يمثلون 41 اتحادًا عضوًا في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويتم إعفاء أول 12 ناديا في التصنيف ذاته، من المشاركة في دور الـ64 بالكونفدرالية.

جدير بالذكر أن مسابقات كاف للأندية، بما في ذلك دوري أبطال أفريقيا للسيدات، شهدت نموًا هائلاً خلال المواسم القليلة الماضية، وذلك بفضل زيادة استثمار الاتحاد الأفريقي في تكنولوجيا البث والمشاركة التسويقية العالمية عبر مسابقاتها، بحسب بيان "كاف".

وشهدت نهائيات الموسم الماضي في كلتا المسابقتين أعدادًا قياسية من المشاهدين والحضور، ومن المتوقع أن يزداد هذا العديد وينتقل إلى الأدوار الإقصائية ودور المجموعات في كلتا المسابقتين، حيث يستمر الشغف تجاه كرة القدم الأفريقية في الارتفاع على مستوى العالم.