يقف في صف اللاعب.. رئيس فرنسا يتدخل لحل أزمة مبابي وباريس

قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التدخل لحل أزمة كيليان مبابي مع ناديه باريس سان جيرمان.

وكان إدارة نادي باريس سان جيرمان استبعدت مبابي من قائمة الفريق للجولة الصيفية في اليابان وكوريا الجنوبية خلال الفترة من 22 يوليو الجاري إلى 3 أغسطس المقبل، للضغط عليه من أجل حسم مستقبله.

تدخل بعد تهديدات باريس

وبحسب شبكة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، تدخل ماكرون في أزمة مبابي، لا سيما عقب انتشار تهديد بأن سان جيرمان قد يضع اللاعب على مقاعد البدلاء لمدة عام، إذا أصر على البقاء لموسم آخر دون تمديد عقده.

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وأشارت الشبكة إلى أن ماكرون لم تعجبه فكرة بقاء مبابي في المدرجات لموسم كامل، لذا يعمل كوسيط الآن لتهدئة الوضع.

ماكرون يقف في صف مبابي

وأوضحت أن ماكرون لن يسمح بتطبيق هذه العقوبة على مبابي، وسيتصل بسان جيرمان لمنعهم من حدوث ذلك.

وكشفت أن ماكرون يقف الآن في صف مبابي ضد باريس، وإذا قرر اللاعب البقاء في "حديقة الأمراء" لموسم آخر سيكون الرئيس بمثابة داعم كبير له.