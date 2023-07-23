وزير خارجية أمريكا: أوكرانيا استعادت 50% من أراضيها التي احتلتها روسيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن أوكرانيا استعادت 50% من أراضيها التي احتلتها روسيا.

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أضاف بلينكن، في تصريح لشبكة "سي إن إن"، اليوم الأحد، أن هجوم أوكرانيا المضاد يسير بصعوبة وسيستمر عدة أشهر.

الهجوم الأوكراني المضاد

ويوم السبت؛ أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إنه من المبكر الاستنتاجات بشأن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية، متوقعاً حدوث تغييرات على الجبهة، وذلك خلال كلمته في منتدى Aspen Security Forum في كولورادو.

وأضاف بلينكن أنه يعتقد أن مشهد الهجوم المضاد سيتغير مع المعدات التي قُدمت لكييف وانتشار كل القوات الأوكرانية التي تم تدريبها في الأشهر الماضية.