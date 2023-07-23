الأسترالية تيتموس تحطم الرقم العالمي في 400 متر حرة وتتوج بالذهبية

حطّمت السباحة الأسترالية أريارن تيتموس الرقم القياسي العالمي في 400 متو حرة في طريقها لإحراز ذهبية السباق، الأحد، خلال بطولة العالم للسباحة في مدينة فوكوكا اليابانية.

وسجلت البطلة الأولمبية البالغة 22 عامًا 3:55.38 دقائق، متخطية الرقم السابق (3:56.08 د) المسجّل في مارس الماضي عن طريق السباحة الكندية اليافعة سامر ماكنتوش.

الذهبية العالمية الثانية

وأحرزت تيتموس ذهبيتها الثانية العالمية لهذه المسافة بتفوقها على الأميركية كايتي ليديكي (3.58.73 د) والنيوزيلندية إريكا فيرويذر (3:59.59 د).

وقالت تيتموس التي كانت تتنافس مع ليديكي وماكنتوش للمرة الأولى منذ فوزها بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو قبل عامين "لقد كنت متحمسة للغاية لهذا السباق هذه الأمسية".

وتابعت "أنا وكاتي وسامر دائمًا ما نخوض معركة رائعة وأنا سعيدة لأننا تمكنا من تقديم عرض رائع".

استعادة المعدن الأصفر

واستعادت تيتموس المتوجة بالمعدن الأصفر لمسافة 400 متر حرة في مونديال 2019 في كوريا الجنوبية الرقم العالمي بعدما انتزعته منها ابنة الـ 16 عامًا ماكنتوش التي لم تتمكن من احتلال أفضل من المركز الرابع.

وقاومت تيتموس التي فرضت تقدمها منذ البداية حتى النهاية في النهائي، عودة بطلة العالم ليديكي التي احرزت ميداليتها الرقم 23 في بطولات العالم للسباحة.

وجددت الأسترالية تفوقها في 400 م حرة بعد عامين من احرازها الذهب الأولمبي على حساب ليديكي بالذات، وأردفت قائلة "الرياضة النسائية باتت مبهجة. أشعر أنني محظوظة لكوني جزءًا منها".