وسط احتجاجات واسعة.. الكنيست الإسرائيلي يبدأ المناقشة النهائية للتعديلات القضائية

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الكنيست بدأ المناقشة النهائية لمشروع قانون يستهدف إجراء تعديلات تتعلق بالجهاز القضائي.

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ومن المتوقع أن يتم تمرير مشروع القانون مساء غد الاثنين، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وحسب الصحيفة؛ من المقرر أن يبدأ التصويت على مشروع القانون في قراءة ثانية ظهر الغد الإثنين، على أن يتبعه التصويت في القراءة الأخيرة بحلول مساء الغد.

ماذا يحدث في إسرائيل؟

وأثارت التعديلات القضائية المقترحة في إسرائيل، احتجاج المعارضة والمجتمع المدني والقضاء، باعتبارها خطرا يحدق بالديمقراطية.

وتستمر المظاهرات داخل إسرائيل لمنع تمرير التعديلات القضائية، وسار عشرات الآلاف من المتظاهرين على الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى القدس المحتلة، مساء السبت، في أحدث استعراض للقوة بهدف عرقلة خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإصلاح النظام القضائي.

موقف جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأعلن نحو 10 آلاف جندي احتياط بوحدات جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، رفضهم الخدمة العسكرية احتجاجا على التعديلات القضائية، التي يعتزم الائتلاف الحكومي تمريرها في الكنيست.

وبهذا انضم الجنود الـ10 آلاف لنحو 1000 عنصر من القوات الجوية كانوا قد أعلنوا رفضهم الخدمة حال تمرير التعديلات القضائية.

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي، قال إن تمرير التعديلات القضائية سيكون له ضرر على كفاءة الجيش، وطلب لقاء نتنياهو، يوم الأحد، لمناقشة الأزمة، بالإضافة إلى مطالبة المسؤولين الأمنيين بدعوة مجلس الوزراء لمناقشة تداعيات هذا الوضع.

وكان نتنياهو قد قال يوم الاثنين الماضي، إن الحكومة الإسرائيلية ستتخذ إجراءات حيال ما وصفه بالعصيان بين الجنود والذي يشجع أعداء تل أبيب على مهاجمتها ويقوض الديمقراطية.