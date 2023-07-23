رئيسة المفوضية الأوروبية: اتفاق الهجرة مع تونس نموذج للآخرين

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، إلى جعل الاتفاق الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع تونس نموذجا لدول أخرى.

ووقع الاتحاد الأوروبي وتونس الأسبوع الماضي اتفاق "شراكة استراتيجية" يتضمن تضييق الخناق على مهربي البشر وتشديد الرقابة على الحدود.

ومن ضمن بنود الاتفاق أن تقدم أوروبا مساعدات قيمتها 1.1مليار دولار، لدعم الاقتصاد التونسي المنهك وإنقاذ مالية .

وقالت فون دير لاين اليوم إن اتفاق الاتحاد الأوروبي مع تونس يمكن أن يكون نموذجًا للدول الأخرى، حيث يكافح الاتحاد الأوروبي لوقف التدفقات غير المصرح بها للمهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط.

وانطلق مؤتمر روما الدولي حول الهجرة غير النظامية يوم الأحد حيث نوقشت قضية الهجرة غير الشرعية “المؤجلة” بين القارتين الأوروبية والأفريقية “بجدية”.