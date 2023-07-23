جهود مركز الملك سلمان للإغاثة.. توزيع سلال غذائية في باكستان والسودان وموريتانيا

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 1.019 سلة غذائية، لمتضرري الفيضانات في منطقتي صحبت بور وأسطى محمد بإقليم بلوشستان في باكستان، استفاد منها 7.133 فردا.

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توزيع 560 سلة غذائية في السودان

ووزّع "الملك سلمان للإغاثة" أيضا، 560 سلة غذائية في محلية ود مدني بولاية الجزيرة بجمهورية السودان، استفاد منها 5.513 فردا.

توزيع 4.971 سلة غذائية في موريتانيا

كما وزّع المركز، أمس الأول، 4.971 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجا بمدينة نواكشوط بجمهورية موريتانيا، استفاد منها 13.389 فردا.

جهود مركز الملك سلمان للإغاثة

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم.