مركز الملك سلمان للإغاثة يبحث آفاق التعاون مع مكتب التنسيق الإنمائي للأمم المتحدة

التقى اليوم الأحد، مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، المدير الإقليمي لمكتب التنسيق الإنمائي للأمم المتحدة للدول العربية باربرا مانزي، في مقر المركز بالعاصمة الرياض.

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وخلال اللقاء؛ بحث الجانبان آفاق التعاون والتنسيق المشترك لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في الدول المتضررة، وتمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنمائية.

جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

ومن جانبها؛ ثمّنت المدير الإقليمي لمكتب التنسيق الإنمائي للأمم المتحدة للدول العربية باربرا مانزي، المشاريع التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشيدة بالجهود المتواصلة التي يبذلها المركز بمختلف دول العالم دون تمييز لمساعدة المحتاجين وتحسين ظروفهم المعيشية بالمجالات كافة.