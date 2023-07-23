المصرية أمينة عرفي تحصد لقب بطولة العالم لناشئات الإسكواش

حصدت المصرية أمينة عرفي ببطولة العالم للإسكواش للناشئات للعام الثاني على التوالي بعد تحقيقها ذات اللقب العام الماضي.

وفازت أمينة عرفي البالغة من العمر 16 عامًا اللقب الثاني في مسيرتها بعدما تغلبت على الماليزية إيرا أزمانت بثلاثة أشواط دون مقابل في المباراة النهائية لبطولة العالم للناشئات تحت 19 عامًا والمقامة في ملبورن بأستراليا.

وبتتويج أمينة عرفي تستمر مصر في الهيمنة على لقب بطولة العالم للناشئات للنسخة الحادية عشر على التوالي بعد تتويج.

أما على مستوى الشباب فضاعت على مصر فرصة الفوز باللقب للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد خسارة محمد زكريا أمام لاعب باكستان حمزة خان.

ومن جانبه، هنأ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أمينة عرفي لاعبة منتخب مصر للإسكواش، بعد تتويجها باللقب.

ووجه صبحي رسالة للاعبة، قائلًا "تهانينا للبطلة الشابة أمينة عرفي على فوزها ببطولة العالم للإسكواش للناشئات فى أستراليا، نعمل على تقديم كل الدعم والمساندة للأبطال الرياضيين في جميع الألعاب".

وأشار وزير الشباب والرياضة المصري إلى اهتمام الدولة المصرية بدعم المواهب الرياضية في كافة المراحل العمرية وفي مختلف الألعاب الرياضية، والعمل على تطوير برامج التدريب والتأهيل والتطوير للرياضيين.