طالبان تناشد جماعات الإغاثة بعد مقتل 30 شخصًا بسبب الفيضانات

ارتفعت حصيلة الفيضانات التي وقعت في أفغانستان جراء الأمطار الغزيرة إلى 30 قتيلاً، بينهم 26 قضوا في وسط البلاد، بحسب ما أعلنت السلطات الأحد.

وأعلنت السلطات عن أن 26 شخصاً توفوا في منطقة جلريز التي تبعد 46 كيلومتراً إلى الشرق من كابل بعد ما جرفت الأمطار مئات المنازل المبني أغلبها من الطين

ارتفاع أعداد القتلى

وأكد المتحدث باسم السلطة الوطنية لإدارة الكوارث شفيع الله رحيمي أن إجمالي عدد القتلى بلغ 31 شخصاً في جميع أنحاء البلاد جراء الفيضانات منذ الجمعة، كما لحقت أضرار جسيمة بالممتلكات والأراضي الزراعية.

وأوضح رحيمي إن 26 شخصاً توفوا في منطقة جلريز التي تبعد 46 كيلومتراً إلى الشرق من كابل بعد ما جرفت الأمطار مئات المنازل المبني أغلبها من الطين.

وتابع قائلا:« إن أربعة آخرين قتلوا في كابل وأصيب ما يزيد عن 70 شخصاً في المنطقتين مشيراً إلى أن 40 على الأقل في عداد المفقودين»

طالبان تناشد جماعات الإغاثة

وأصدر المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد رسالة تعزية ناشد فيها جماعات الإغاثة وسلطات كابل مساعدة الأسر المنكوبة.

وتسببت فيضانات موسم الأمطار العام الماضي في مقتل العشرات في أفغانستان.

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