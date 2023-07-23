في أول ظهور لنتنياهو بعد إجراء عملية جراحة.. نواصل المساعي لاستكمال التشريع

ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، بعد إجراء جراحة، لتركيب جهاز تنظيم ضربات القلب، وطمئن المواطنين على صحته.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، إن "صحته ممتازة" بعد تركيب جهاز تنظيم ضربات القلب في المستشفى، وإنه يعتزم التوجه إلى الكنيست غدا الاثنين للتصويت على التعديلات القضائية المثيرة للخلاف.

نتنياهو نواصل المساعي لاستكمال التشريع

وأضاف نتنياهو في بيان مصور: "نواصل المساعي لاستكمال التشريع، فضلا عن الجهود المبذولة للقيام بذلك من خلال الإجماع، ولكن على أي حال أريدكم أن تعلموا أنني سأنضم إلى زملائي في الكنيست صباح غد"، في إشارة إلى التصويت المقرر غدا.

يأتي هذا بينما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، ببدء الكنيست في المناقشة النهائية لمشروع قانون يستهدف إجراء تعديلات تتعلق بالجهاز القضائي، وسط موجة من الاحتجاجات الحاشدة في أنحاء البلاد.

قلق من التشريع الجديد الحد من صلاحيات

وذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) أن من المتوقع أن يتم تمرير مشروع القانون ليصبح قانونا مساء غد الاثنين.

ومن شأن التشريع الجديد الحد من صلاحيات المحكمة العليا ومنعها من الاعتراض على القرارات التي تتخذها الحكومة وترى المحكمة أنها غير معقولة.

وأثارت التعديلات القضائية المقترحة احتجاج المعارضة والمجتمع المدني والقضاء، باعتبارها خطرا يحدق بالديمقراطية وتدخلا في استقلال السلطة القضائية.

תודה לכם ❤️ pic.twitter.com/AgZ5cGoTwN — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) July 23, 2023

ومن المقرر أن يبدأ التصويت على مشروع القانون في قراءة ثانية غدا الاثنين بحلول الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي، على أن يتبعه التصويت في القراءة الثالثة والأخيرة بحلول السادسة من مساء الغد، بحسب الصحيفة.

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