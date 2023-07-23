بمشاركة 70 شابًا وفتاة.. “مسك” تختتم معسكر برنامج الزمالة للقيادة في واشنطن

اختتمت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، معسكر برنامج "زمالة مسك"، الذي أُقيم في واشنطن لمدة 5 أيام، بمشاركة 70 شابًا وفتاة من خريجي مرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتواره.

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وتضمّن برنامج معسكر "زمالة مسك"، أنشطة متميزة بمجال القيادة، توفر إطارًا عملياً ومنهجيًا مكثفًا لتطوير قادة المستقبل.

ويهدف برنامج معسكر "زمالة مسك" إلى:

إحداث الأثر الإيجابي بمؤسسات ومنظمات القطاع العام والخاص وغير الربحي في المملكة.

مدّ الأثر في المجتمع والعالم، عبر تطوير الحلول المبتكرة للقضايا المحلية.

توفير أدوات مُمكّنة للتشجيع على الابتكار والمسؤولية الاجتماعية واستدامة المبادرات.

وصُمّم معسكر "زمالة مسك" بهدف:

التركيز على اكتشاف الشباب الموهوبين.

تمكينهم من تحقيق طموحاتهم.

دعم تطورهم الشخصي والمهني.

إلهامهم لرفع مستهدفاتهم القيادية.

تشكيل مجتمع شبابي تفاعلي لقادة المستقبل.

معلومات عن برنامج زمالة مسك

انضم المشاركون في البرنامج إلى مجتمع شبابي تضمن خريجين من جامعات هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتقنية وجامعة ييل وجامعة لندن وجامعة أُكسفورد وجامعة جون هوبكنز وجامعة كاليفورنيا بيركلي.

يذكر أن برنامج "زمالة مسك" هو أحد برامج مسار "مسك القادة" الذي يهدف لتمكين قادة المستقبل من خلال إطلاق إمكانات الشباب السعودي.

وتسعى المؤسسة من خلال مسار "مسك القادة" إلى تخريج 2000 من أبرز القادة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بحلول عام 2030م.