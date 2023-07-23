رئيس الاتحاد الآسيوي: صفقات الدوري السعودي مكسب كبير للقارة

أشاد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بالقفزة الاحترافية الكروية والتسويقية التي يشهدها الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).

واعتبر الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، في تصريحات إعلامية، اليوم الأحد، أن بناء المنافسات الكروية بهذه الجودة والاستثمار يمثل نموذجًا متميزًا لصناعة دوري كروي مثالي يعد واجهة مضيئة لكرة القدم الآسيوية.

وقال بن إبراهيم آل خليفة إن آسيا تملك مستقبلًا مبهرًا في التحول الاحترافي الكروي ، مضيفاً "لطالما أكدنا أن القارة الآسيوية تملك مقومات فريدة لإحداث نقلة نوعية تبهر العالم، وعندما ننظر للكم الهائل من الاستضافات العالمية الكروية الناجحة في آسيا والتي كان آخرها المونديال الأفضل بالتاريخ بقطر 2022، انتهاءً بالنقلة العالمية للدوري السعودي الذي بات اليوم استثمارًا ناجحًا للقدرات البشرية والصناعة الكروية والنجومية الاحترافية، سنجد أن آسيا اليوم تسير بالشكل الصحيح نحو تحقيق أهدافها بقوة ومتانة اتحاداتها الوطنية".

رئيس الاتحاد الآسيوي يشيد بصفقات الدوري السعودي

وأشار إلى أن الصفقات العالمية للدوري السعودي ستكون أحد المكاسب الكبرى للمنافسات الآسيوية على صعيد الأندية.

وتابع رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم "بدون شك فإن وجود لاعبين كبار عالميًا في الأندية السعودية وفي عز تألقهم الكروي في المنافسات الآسيوية يعد مكسبا فنيا وتسويقيا كبيرا سيحدث الأثر الفني والإعلامي وسيواكب الخطوات المستمرة التي يعمل عليها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتطوير كافة مسارات الكرة في القارة".

وواصل سلمان "الرؤية التطويرية للدوري السعودي انبثقت من رؤية وطنية شاملة يقودها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وهو ما يعزز الاستدامة ويفرض الاستقرار ويشير إلى تنامي قوة الوهج والاستثمار والتسويق من عام لآخر، وهي خطوات ذكية مدروسة للوصول لوضع الدوري السعودي في مصاف نخبة الدوريات العالمية".

واختتم تصريحاته بالقول "هذا الأمر يسهم بنقل التجربة السعودية الملهمة للكثير من الدوريات الوطنية في آسيا والتي نشهد بالكثير منها نقلات احترافية مؤسسية، ودورنا في الاتحاد الآسيوي هو المساندة والدعم والقيام بالأدوار التي تسهم بتطوير مختلف أركان اللعبة".

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ويشهد الدوري السعودي للمحترفين ثورة على مستوى التعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

فبعد انضمام كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر في يناير الماضي، جذب الدوري السعودي للمحترفين أسماءً عالمية عدة، لعل أبرزهم كريم بنزيما الذي انضم إلى الاتحاد، وروبرتو فيرمينو، الذي اختار اللعب للأهلي، وكذلك كاليدو كوليبالي، مدافع الهلال الجديد.

وينطلق الموسم الجديد المرتقب من الدوري السعودي للمحترفين في أغسطس المقبل.