وزير الطاقة يشارك في اجتماعات وزراء الطاقة لمجموعة العشرين بالهند

شارك الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، في اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة العشرين، الخاص بتحولات الطاقة، وبالاجتماع الوزاري المشترك الرابع عشر لوزراء الطاقة الخاص بالطاقة النظيفة، والاجتماع الثامن لمهمة الابتكار.

اقرأ أيضا: يونيسف: 289 طفلاً ماتوا أو اختفوا خلال رحلات “الهجرة عبر المتوسط” في 2023

ورأس وزير الطاقة، بمشاركة وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة الهندي راج كومار سينغ، اجتماع طاولة مستديرة حول الهيدروجين النظيف، وشارك في جلسة حواريةٍ لتخفيض الانبعاثات من جميع المصادر عُقدت على هامش الاجتماع الوزاري الرابع عشر للطاقة النظيفة، والاجتماع الوزاري الثامن لمهمة الابتكار.

وانعقدت تلك الاجتماعات في ولاية "قوا" بالهند، يومي 3 و4 محرم 1445هـ - 21 و22 يوليو 2023.

يذكر أن المملكة عضو نشط في العديد من المنظمات والمنتديات الدولية التي تعنى بالتغير المناخي، مثل:

منتدى الحياد الصفري للمنتجين.

مبادرة الميثان العالمية.

تعهد الميثان العالمي.

المنتدي القيادي لفصل واحتجاز وتخزين الكربون.

مهمة الابتكار في مجال الطاقة.

الطاقة المستدامة للجميع.

مبادرة البنك الدولي للحد من حرق الغاز الروتيني.

‎أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وتستضيف المملكة، في شهر أكتوبر 2023، أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن الجهود التي تبذلها المملكة لخفض الانبعاثات ومواجهة آثار التغيُّر المناخي.