الدفاع المدني تؤكد ضرورة خلو المركبات من 5 أشياء بسبب درجات الحرارة

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، من ترك المواد القابلة للاشتعال في المركبات، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف ببعض مناطق المملكة، ما قد يؤدي إلى حدوث حرائق.

اقرأ أيضا: يونيسف: 289 طفلاً ماتوا أو اختفوا خلال رحلات “الهجرة عبر المتوسط” في 2023

المديرية العامة للدفاع المدني أكدت ضرورة:

خلو المركبة من الشواحن المتنقلة.

خلو المركبة من الولاعات.

خلو المركبة من عبوات الغاز المضغوطة.

خلو المركبة من العطور.

خلو المركبة من عبوات سائل ومعقم اليدين.

وذلك لما تشكله تلك الأشياء من خطر عند تعرضها لدرجات الحرارة العالية.