انتهاء مهلة السماح بتداول 5 أنواع من المبيدات الزراعية

حذرت وزارةُ البيئة والمياه والزراعة، تداول المبيدات المدرجة في القائمتين رقم (2 ، 4)،وفقًا لما جاء بالقرار الوزاري الصادر بتاريخ 13 / 6 1443هـ، القاضي بالسماح بتداول المبيدات المدرجة بالقائمتين (2 ، 4) لمدة لا تتجاوز (18) شهرًا من تاريخ القرار.

انتهاء مهلة السماح بتصريف كيمات المبيدات المتداولة

وأعلنت وزارةُ البيئة والمياه والزراعة انتهاءَ مهلة السماح بتصريف كميات المبيدات المتداولة بالأسواق للمبيدات المدرجة في القائمتين رقم (2 ، 4).

وتشمل القائمة (2) المبيدات المقيَّدة: Imidacloprid, cypermethrin, Alfa-Cypermethrin,Fipronil ، فيما تشمل القائمة (4) المبيدات المحظورة: Thiophanate-methyl, Thiacloprid ، ويمكن الاطلاع على قائمة المبيدات المحظورة والمقيَّدة عبر بوابة الوزارة الإلكترونية من خلال الرابط: (https://bit.ly/3qG1uTL).

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