مانويل نوير يطمئن جماهير بايرن ميونيخ قبل الموسم الجديد

قال مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونيخ، إنه يسير على الطريق الصحيح للعودة للملاعب بعد تعرضه لإصابة بكسر في الساق، الأمر الذي أنهى موسمه.

وصرح نوير، خلال حفل تقديم الفريق قبل الموسم الجديد بملعب أليانز أرينا، معقل بايرن ميونيخ، اليوم الأحد، "أنا بحالة جيدة للغاية، أسير على الطريق الصحيح وأتدرب بقوة لكي أعود".

ولم يخض نوير أي مباراة منذ تعرضه للإصابة في ديسمبر الماضي، ومسألة عودته للمشاركة في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد من الدوري الألماني "بوندسليجا" أمام فيردر بريمن والمقرر إقامتها يوم 18 أغسطس المقبل قد تكون مبكرة للغاية بالنسبة له.

ورغم ذلك، يشعر نوير بتفاؤل كبير للموسم الجديد، وقال "أتطلع للموسم المقبل وأتدرب بقوة للعودة سريعا".

ولن يرافق نوير بايرن ميونيخ في جولته بقارة آسيا التي تبدأ غدًا الإثنين، استعدادًا للموسم الجديد، كما سيبقى أيضًا في مدينة ميونيخ الثنائي المصابان توماس مولر ورافاييل جويريرو .

ويستمر المعسكر التدريبي في آسيا حتى 3 أغسطس، ويتضمن مباريات ودية في طوكيو وسنغافورة.

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ومن المقرر أن يبدأ بايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري الألماني، موسمه يوم 12 أغسطس بمواجهة لايبزج في كأس السوبر المحلي.

احتفال خاص من بايرن ميونيخ

في سياق متصل، حرص بايرن ميونيخ على الاحتفال بمرور 10 أعوام على أول ثلاثية حققها في تاريخه، خلال حفل تقديم الفريق.

وتم استقبال يوب هاينكس، مدرب الفريق الأسبق، ونجوم بايرن ميونيخ السابقين الذين كانوا جزءا من الفريق الذي توج بلقب الدوري الألماني، وكأس ألمانيا، ودوري أبطال أوروبا موسم 2012 – 2013.

وحقق بايرن ميونيخ أول ثلاثية في التاريخ لفريق ألماني، ومنذ ذلك الوقت حصد ثلاثية ثانية في موسم 2019 - 2020.