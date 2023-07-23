المدن السعودية الثلاث تتأهب لاحتضان كأس الملك سلمان للأندية

تتأهب مدن الطائف وأبها والباحة السعودية، لاحتضان منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية) لعام 2023.

وينظم الاتحاد العربي لكرة القدم كأس الملك سلمان للأندية على الأراضي السعودية خلال الفترة من 27 يوليو الحالي وحتى 12 أغسطس المقبل، بمشاركة 16 ناديًا.

ويمثل المملكة العربية السعودية 4 أندية، هي الهلال، والنصر، والاتحاد، والشباب.

مواعيد مباريات اليوم الأول من كأس الملك سلمان

وتنطلق مباريات البطولة يوم الخميس المقبل، حيث يلتقي في المباراة الافتتاحية فريقا السد القطري والوداد المغربي على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بأبها، في تمام الساعة الرابعة مساءً.

وفي المباراة الثانية يلتقي الصفاقسي التونسي مع الشرطة العراقي على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، في تمام السادسة مساءً.

كما يلعب فريقا أهلي طرابلس الليبي والهلال السعودي على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بأبها، في تمام الثامنة مساءً.

كذلك يلتقي فريقا الترجي التونسي والاتحاد السعودي وعلى ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف في ختام مباريات اليوم الأول عند تمام الساعة العاشرة مساءً.

وتمثل بطولات الأندية إحدى أهم وأبرز مسابقات الاتحاد العربي لكرة القدم، وتستحوذ على اهتمام عشاق كرة القدم العربية على نطاق واسع، منذ انطلاقتها للمرة الأولى في عام 1982.

وأقيمت بطولة الأندية العربية بـ9 مسميات مختلفة، أحدثها "كأس الملك سلمان للأندية"، وظلت الإثارة حاضرة والتنافس القوي بين الفرق كافة لاعتلاء منصة التتويج بالكؤوس.

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مجموعات كأس الملك سلمان للأندية

وتم تقسيم الأندية الـ16 المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان إلى 4 مجموعات، في كل مجموعة 4 فرق، على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الاتحاد السعودي، الترجي التونسي، الصفاقسي التونسي، والشرطة العراقي.

المجموعة الثانية: الهلال السعودي، السد القطري، الوداد المغربي، وأهلي طرابلس الليبي.

المجموعة الثالثة: النصر السعودي، الشباب السعودي، الزمالك المصري، والاتحاد المنستيري التونسي.

المجموعة الرابعة: شباب بلوزداد الجزائري، الرجاء البيضاوي المغربي، الوحدة الإماراتي، والكويت الكويتي.