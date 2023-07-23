ريال مدريد ضد ميلان.. مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الإثنين إقامة عدة مباريات مهمة على مستوى المباريات الودية الدولية التي تخوضها الأندية هذا الصيف استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي 2023-2024، أو في بطولة كأس العالم للسيدات.

وفيما يلي نستعرض لكم مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين بتوقيت مكة المكرمة، والقنوات الناقلة:

ريال مدريد وميلان

يلعب ريال مدريد ضد نظيره ميلان الساعة 05:00 صباحًا على ملعب "روز بول" بمدينة باسادينا الأمريكية ضمن بطولة الكأس الدولية للأبطال، وهي بطولة ودية تجهّز الفرق الأوروبية للموسم الجديد.

وتذاع مباراة ريال مدريد وميلان عبر قناة AD Sports 1 HD الإماراتية.

نيوكاسل يونايتد وأستون فيلا

ويلعب نيوكاسل يونايتد ضد نظيره أستون فيلا الساعة 02:00 صباحًا في مباراة ودية على ملعب لينكون فاينانشال فيلد في مدينة فلادفيا الأمريكية.

ويستعد الفريقان للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium، ويعلق عليها القطري باسم الزير.

ليفربول وجروتر فيورث الألماني

يواجه ليفربول نظيره جروتر فيورث الألماني عند الساعة 02:00 ظهرًا في مباراة ودية ضمن جولته الإعدادية في ألمانيا.

المغرب وألمانيا

يواجه منتخب المغرب نظيره منتخب ألمانيا عند الساعة 11:30 صباحًا على ملعب ميلبورن المستطيل في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم للسيدات المقامة في أستراليا ونيوزلندا.

وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

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إيطاليا والأرجنتين

يلتقي منتخبا إيطاليا والأرجنتين عند الساعة 09:00 صباحًا على إبدن بارك في الجولة الأولى من المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم للسيدات.

وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

البرازيل وبنما

ويفتتح منتخب البرازيل مبارياته في كأس العالم للسيدات بمواجهة ضد بنما الساعة 02:00 ظهرًا على ملعب هيندمارش ضمن المجموعة السادسة.

وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.