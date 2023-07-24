الأرصاد تعلن استمرار الأتربة والغبار في مكة وعسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة وعسير وجازان والشرقية والباحة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار تأثير الرياح النشطة الي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة وعسير وجازان.

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وأشار إلى ارتفاع درجات الحرارة العظمى مع نشاط في الرياح السطحية على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى ، كما تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

هذا ويُتوقع أن يبقى الطقس شديد الحرارة في مناطق الشرقية والرياض والقصيم والمدينة المنورة، ويكون الطقس حارًّا في باقي المناطق، وذلك بسبب استمرار سيطرة المُرتفع الجوي في طبقات الجو العليا على أجواء المملكة العربية السعودية الأيام القادمة،