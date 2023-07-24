الدفاع المدني في الطائف ينقذ شخصاً سقط في بئر

أعلنت قوات الدفاع المدني في الطائف اليوم الاثنين عن إنقاذ شخصًا سقط في بئر، تم نقله بوساطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

#الدفاع_المدني بالطائف ينقذ شخصًا سقط في بئر، تم نقله بوساطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. pic.twitter.com/ZLdu2K0deN — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) July 23, 2023

وكتب حساب الدفاع المدني السعودي عبر موقع "تويتر" تغريدة بالواقعة قائلاً: "#الدفاع_المدني بالطائف ينقذ شخصًا سقط في بئر، تم نقله بوساطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة".

وكانت وزارة البيئة السعودية أعلنت عن ردم وتحصين مئات الآبار وأتاحت نظام بلاغات للتبليغ عن تلك الآبار بهدف الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية.

وحذرت وزارة البيئة من خطر الاقتراب من الآبار المهجورة، مؤكدة أنها تولي أهمية قصوى لمعالجة وضع الآبار المهجورة.