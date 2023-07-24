إغلاق تقاطع جسر عمر بن الخطاب مع طريق الملك عبدالله بالمدينة المنورة

<span;>نوهت الإدارة العامة للمرور بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم الاثنين إلى إغلاق تقاطع جسر عمر بن الخطاب مع طريق الملك عبدالله، لمدة 10 أيام وذلك لاستكمال أعمال صيانة الجسر.

<span;>وكشفت الإدارة العامة للمرور بمنطقة المدينة المنوّرة، عبر حسابها على موقع "تويتر" عن موعد بدء الإغلاق المقرر له يوم الأربعاء المقبل، على أن يستمر لمدة 10 أيام، مهيبة بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.

<span;>https://twitter.com/eMoroor/status/1683120689597890562

<span;>وفي إطار حرص الإدارة العامة للمرور على ضبط السلامة المرورية والعمل على تطبيق القوانين واللوائح لضمان تجنب الحوادث والمخاطر المحتملة على الطرق، شددت الإدارة العامة للمرور على أهمية وجوب جلوس الركاب في المقاعد المخصصة لهم داخل المركبات.

<span;>وأكدت الإدارة العامة للمرور أن عدم الامتثال للقاعدة يشكل خطراً على سلامة الركاب، ويعد مخالفة لقواعد وأنظمة المرور، وينص نظام المرور على أنه سيتم معاقبة مرتكبي مثل هذه المخالفات بغرامات مالية، والحد الأدنى 500 ريال، وقد تصل إلى 900 ريال في الحد الأقصى.