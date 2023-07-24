الأحساء والدهناء تسجلان أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

<span;><span;>توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء ومناطق المملكة بسبب <span;>استمرار سيطرة المُرتفع الجوي في طبقات الجو العليا على أجواء المملكة.

<span;>كما توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار<span;> تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

<span;>ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة، عسير وجازان. في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة مع نشاط في الرياح السطحية على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى .كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة قد يتخللها سحب رعدية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

<span;>بيان بدرجات الحرارة المتوقعة

<span;>وبشأن درجات الحرارة المتوقعة، نشر المركز بيانًا بالدرجات المتوقعة في المملكة اليوم الاثنين وكان <span;>أعلاها في الأحساء والدهناء مسجلة 48 درجة، يليها حفر الباطن والدمام والصمان إذ تسجل درجة الحرارة 47 درجة.

<span;>وتكون درجة الحرارة العظمى في مكة المكرمة 46 درجة والصغرى 33، فيما تسجل المدينة المنورة والرياض 45 درجة والصغرى 32 و29 على التوالي.

<span;>https://twitter.com/NCMKSA/status/1683346970608320512?t=x-vYHVNp6lXOGwAxLpLrpA&s=19

<span;>حالة البحر

<span;>أما عن حالة البحر وارتفاع الأمواج يتوقع المركظ الوطني للأرصاد أن يكون نشاط الرياح سطحية <span;>جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وبسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي. ويكون ارتفاع الأمواج <span;>من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي.

<span;>https://twitter.com/NCMKSA/status/1683355829569826817?t=bE7zcnbnxHIVofheMi1jzA&s=19