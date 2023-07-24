مصرف الراجحي يوزع أرباحاً بقيمة 4.6 مليار ريال على المساهمين

أعلن مجلس إدارة مصرف الراجحي، اليوم الاثنين، عن توزيع أرباح عن النصف الأول من العام الجاري 2023م، على مساهمي المصرف بإجمالي مبلغ 4.6 مليار ريال.

وأوضح مصرف الراجحي في بيان اليوم الاثنين، أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح بلغت نحو 4 مليار سهماً بواقع 1.15 ريال لكل سهم بعد خصم الزكاة، مشيرًا إلى أن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 11.5%.

وذكر المصرف أن إجمالي المبلغ الموزع بلغ نحو 4.6 مليار ريال ، موزعين على 4 مليارات سهم، موضحًا أن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 31 يوليو 2023، والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز الإيداع للأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

هذا وهبط صافي الربح إلى 4.15 مليار ريال، مقابل 4.258 مليار ريال، للربع الثاني من العام الماضي. وفقًا لبيانات المصرف على السوق المالية السعودية "تداول".

#مصرف_الراجحي يحقق صافي أرباح بقيمة 4,150 مليون ريال للربع الثاني من العام الحالي 2023 — مصرف الراجحي (@alrajhibank) July 24, 2023

وأعلن مصرف الراجحي تحقيقه أرباحاً في الربع الثاني من العام الحالي 2023، بلغت 4,150 مليون ريال مقارنة مع 4,145 مليون ريال للربع الأول من نفس العام. وبهذا يكون إجمالي أرباح المصرف للأشهر الستة الأولى من العام الحالي 8,295 مليون ريال.

عبدالله سليمان الراجحي: 8,295 مليون ريال أرباح #مصرف_الراجحي للنصف الأول من العام الحالي 2023

للتفاصيل: https://t.co/XGSr43UyEz pic.twitter.com/aVMqfUruaZ — مصرف الراجحي (@alrajhibank) July 24, 2023

وأوضح المصرف، أن انخفاض صافي الدخل جاء نتيجة تراجع إجمالي دخل العمليات بنسبة 4.5%، مرجعاً ذلك لعدة أسباب منها انخفاض في صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من تحويل العملات الأجنبية، وقابل ذلك ارتفاع في الدخل من العمليات الأخرى.