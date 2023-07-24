وزارة الصناعة تصدر أكثر من 200 ألف “شهادة منشأ” خلال 2023

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، عن إصدار 203932 "شهادة منشأ" خلال النصف الأول من العام الجاري 2023م، في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدّرين في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية.

أصدرت وزارة #الصناعة_والثروة_المعدنية أكثر من 200 ألف شهادة منشأ خلال النصف الأول من عام 2023. pic.twitter.com/IgsiCb85w2 — وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) July 24, 2023

وتعرف "شهادة المنشأ" بأنها وثيقة تفيد بأن المنتجات المصدرة إلى الخارج هي أصل وطني أو اكتبست صفة المنتج المنشأ الوطني، وتستهدف كل من الأفراد ومالكي السجل التجاري والمنشآت الصناعية.

تأتي خدمة شهادة المنشأ الإلكترونية لتمكّن المصدّرين والمصنّعين المحليين من إصدار شهادة المنشأ ومتابعتها إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة حفاظاً على الوقت والجهد.

وفقًا للوزارة، تتضمن الشهادة 4 نماذج هي شهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة منشأ لدول الخليج، وشهادة منشأ التفضيلية النموذج الموحد لدول الخليج العربية عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية النموذج العام.