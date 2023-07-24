بعد أنباء رفض مبابي.. الهلال يقدم عرضا قياسيا لسان جيرمان

أكدت تقارير صحفية أن الهلال قدم عرضًا رسميًا إلى باريس سان جيرمان من أجل الحصول على خدمات كيليان مبابي، نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت تقارير صحفية سابقة شددت على أن مبابي لا يفكر في الانتقال إلى الدوري السعودي أو الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، وإنما يخطط للانتقال إلى ريال مدريد مجانًا الصيف المقبل.

الهلال يقدم عرضًا قياسيًا لسان جيرمان

وكشف الصحفي الإيطالي الخبير في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، اليوم الإثنين، أن الهلال قدم عرضًا رسميًا إلى سان جيرمان تبلغ قيمته 300 مليون يورو لضم مبابي، حتى لو كان العقد لمدة موسم واحد.

وأشار رومانو، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، إلى أن الهلال لم يدخل في مفاوضات مع مبابي حتى الآن.

وفي حال تمت الصفقة بهذا المبلغ، ستكون الأغلى في تاريخ كرة القدم.

أزمة بين سان جيرمان ومبابي

ويرفض مبابي تجديد عقده مع سان جيرمان، علمًا بأن العقد ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

لكن سان جيرمان يحاول تجديد عقد النجم الفرنسي أو بيعه في الصيف الجاري للاستفادة من العائد المالي للصفقة، بدلًا من خسارته دون مقابل الصيف المقبل.

وفي خطوة تصعيدية من جانب سان جيرمان، قرر النادي استبعاد مبابي من القائمة التي سافرت إلى اليابان، لخوض الجولة التحضيرية استعدادًا للموسم الجديد، حيث يلتقي الفريق نظيره النصر غدًا الثلاثاء في أولى مبارياته هناك.