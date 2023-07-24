المشاركة العربية الأولى.. خسارة قاسية لـ المغرب أمام ألمانيا في مونديال السيدات

تلقى منتخب المغرب خسارة قاسية في مستهل مشواره في بطولة كأس العالم للسيدات على يد نظيره منتخب ألمانيا بنتيجة 0-6 اليوم الإثنين على ملعب ميلبورن بأستراليا، ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة السابعة من البطولة المقامة حاليا بأستراليا ونيوزيلندا.

وتعتبر هذه هي أول مشاركة لمنتخب عربي في كأس العالم للسيدات عبر التاريخ.

وتصدر المنتخب الألماني المجموعة مبكرا انتظارا لما ستسفر عنه المباراة الأخرى في المجموعة بين منتخبي كولومبيا وكوريا الجنوبية، بينما فشل منتخب المغرب في حصد أي نقطة من مباراته الأولى.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الألماني بهدفين دون رد سجلتهما اللاعبة الشهيرة ألكسندرا بوب في الدقيقتين 11 و39.

وفي الشوط الثاني، زاد منتخب ألمانيا غلته من الأهداف بتوقيع كلارا بويهل في الدقيقة 46، وحنان آيت الحاج وزينب رضواني لاعبتي المنتخب المغربي عن طريق الخطأ في مرمى فريقهما بالدقيقتين 54 و79، وليا شويلير في الدقيقة 90.

نهيلة بنزينة تغيب عن افتتاحية المغرب

ولم تشارك نهيلة بنزينة، لاعبة منتخب المغرب، في المباراة ضد منتخب ألمانيا، علمًا بأنها كانت تأمل في أن تصبح أول لاعبة محجبة تشارك في مباراة بكأس العالم للسيدات عبر تاريخ البطولة.

لكن بإمكان نهيلة بنزينة أن تسجل مشاركتها التاريخية أمام كوريا الجنوبية ضمن الجولة الثانية من المجموعة يوم الأحد المقبل.

إيطاليا تهزم الأرجنتين

وفي نفس البطولة، خطف المنتخب الإيطالي انتصارا ثمينا ومتأخرا 1 / صفر على نظيره الأرجنتيني في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة السابعة، في وقت سابق من اليوم.

واحتل المنتخب الإيطالي بهذا الفوز المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف المسجلة فقط عن المنتخب السويدي، الذي فاز على منتخب جنوب أفريقيا 2-1 أمس الأحد.

ويلتقي المنتخبان السويدي والإيطالي يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من مباريات المجموعة لتكون مواجهة حاسمة بينهما على صدارة المجموعة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة إيطاليا والأرجنتين بالتعادل السلبي، الذي ظل قائما حتى أحرزت البديلة كريستيانا جيريلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87.

وشاركت جيريلي لاعبة يوفنتوس الإيطالي بداية من الدقيقة 83، لتضع الكرة برأسها في المرمى الأرجنتيني اثر تمريرة عرضية من زميلتها ليزا بواتين.

وأمام نحو 31 ألف مشجع ومشجعة احتشدوا في المدرجات، سجلت أريانا كاروسو وفالينتينا جياسينتي هدفين للمنتخب الإيطالي في الشوط الأول، ولكنهما ألغيا بداعي التسلل.

وحالف الحظ المنتخب الإيطالي في الشوط الثاني ولم تهتز شباكه إثر خطأين من حارسة المرمى فرانسيسكا دورانتي.