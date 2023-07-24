الاتحاد يعلن إصابة عبدالله الجدعاني بالرباط الصليبي

أعلن نادي الاتحاد، الاثنين، إصابة حارس المرمى عبدالله الجدعاني بقطع في الرباط الصليبي.

وكان الجدعاني قد تعرض للإصابة في معسكر الفريق المقام في الطائف خلال الحصة التدريبية المسائية.

وكتب حساب نادي الاتحاد الرسمي على "تويتر": "أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها حارس المرمى عبد الله الجدعاني إصابته بقطع في الرباط الصليبي".

عملية جراحية خلال أيام

ويستعد عبد الله الجدعاني لإجراء عملية جراحية، خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع الجهاز الطبي لاتحاد جدة.

ويضم اتحاد جدة 3 حراس مرمى "البرازيلي مارسيلو جروهي وأسامة المرمش وعبد الله الجدعاني".

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وتأتي هذه الإصابة قبل أيام من مباراة اتحاد جدة الأولى في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، حيث يواجه الترجي التونسي الخميس المقبل.