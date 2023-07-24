التنمية العقارية: إيداع 929 مليون ريال بحسابات مستفيدي “سكني” لشهر يوليو 2023

أعلن صندوق التنمية العقارية، عن إيداع 929 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و"الصندوق العقاري" لشهر يوليو 2023.

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يأتي ذلك ضمن الجهود المتواصلة، لتحسين قدرة المستفيدين على تحمل تكاليف السكن، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- عبر توفير الحلول التمويلية والسكنية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.

حسابات مستفيدي سكني

أوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لهذا الشهر بلغ 929 مليون ريال خُصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، مبيناً أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر يوليو الحالي بلغ نحو 50.2 مليار ريال.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة المستشار العقاري وأجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة.

ويقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين عن برامج الدعم السكني.